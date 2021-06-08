Ремонт трех участков автомобильных рязанских дорог проверила комиссия

Для пробы вырезается небольшой кусок покрытия в первые три дня укладки полотна, отступив 150 сантиметров от края дороги. Фото: сайт горадминисвтрации.

Комиссия проверила, как ремонтируют автомобильные дороги на улицах Коняева, Татарской и Пролетарской - отобрали образцы асфальтобетонного покрытия. Проверяли качество ремонта представители управления и Дирекции благоустройства города, подрядной организации - ЗАО «Стройсервис» и общественности.

Кратко о технологии проверки. Для пробы вырезается небольшой кусок покрытия в первые три дня укладки полотна, отступив 150 сантиметров от края дороги. Комиссия убедилась, что толщина соответствует проектной. Образцы будут переданы в лабораторию для заключения о физико-механических свойствах и о качестве покрытия.

Заметим, что протяженность ремонта участка улицы Коняева составляет 2,4 км, Татарской улицы — 628 м, Пролетарской — порядка трехсот.

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