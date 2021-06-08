Рязань, Касимов, Спас-Клепики и Скопин могут стать туристическими центрами

Четыре рязанских города могут стать туристическими центрами. Если чиновники постараются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры и создание качественных турпродуктов» предлагается формирование туристических центров в городах Рязань, Касимов, Спас-Клепики и Скопин, развитие пяти экологических и культурно-туристических кластеров, обустройство водоемов и прочее. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Это стало известно 8 июня на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в России под председательством зампреда федерального правительства Дмитрия Чернышенко. В режиме ВКС, в числе прочих, в нем принял участие и рязанский губернатор Николай Любимов.

Были рассмотрены и другие аспекты развития туризма в рязанском регионе. В рамках реализации федерального проекта «Повышение доступности и информированности о туристических продуктах» планируют субсидировать туроператоров, создать мобильное приложение и карту гостя. В планах также проведение крупных мероприятий, включая Международный форум древних городов.

Для реализации федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» в регионе предложено создание бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов для туристической отрасли, перевод процессов поддержки турбизнеса на цифровую платформу.

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