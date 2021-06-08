Депутат Облдумы призвал поставить «Водоканал города Рязани» на общественный контроль

Григорий Парсентьев считает работу рязанского "Водоканала" формальной в отношении экологии. Фото: Павел АВЕРИН

Депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев выступил с резкой критикой в отношении руководства городского «Водоканала».

В социальных сетях народный избранник написал, что полученный им ответ от чиновников этого предприятия относительно превышения содержания вредных веществ в водопроводной воде не выдерживает никакой критики.

- Если коротко, то чиновники "Водоканала города Рязани" разъяснили нам, что такое ПДВ и ПДК. Рассказали о том, что нормативы ПДВ от 2016 года, которые должны соблюдаться, хотя и превышены в 188 раз, но это ничего страшного. И вообще их нормативы стараются сейчас поменять на те, которые устроят коммунальщиков. Таким образом, нам заявляют, что муниципальное предприятие не намерено соблюдать законодательство РФ с целью улучшения экологической ситуации в регионе, а ищет лазейки для оправдания своего, как минимум, бездействия, - отметил Парсентьев.

Также депутат заявил, что ситуацию с МП «Водоканал города Рязани» необходимо поставить на общественный контроль:

- Ответ руководства предприятия говорит не о желании провести планомерную работу по улучшению ситуации, а по факту, используя бюрократические процедуры, «замести мусор под коврик». Направил информацию прокурору Рязанской области. Считаю, что все предприятия региона должны провести аудит своей деятельности с точки зрения выполнения природоохранного законодательства. И муниципальные, и федеральные, и коммерческие.