9 июня рязанские министры приедут в три района

Так проходил личный прием в Клепиковском районе.

9 июня в Рязанской области правительство продолжит выездные приемы граждан. В этих мероприятиях, напомним, участвуют руководители центральных исполнительных органов власти – министры, начальники главных управлений и госинспекций.

В четверг за один день «кабмин на колесах» планирует объехать три района, а именно Кораблинский, Ряжский и Александро-Невский. Именно в таком порядке. В каждой точке чиновники работают всего по 1 часу.

Время и место личных приемов, указанные местными администрациями:

- Кораблино. Кораблинский дворец культуры (ул. Маяковского, д. 30), 11:00. Дополнительная информация и запись на прием: 8(49143)5-04-25, 5-15-42;

- Ряжск. Ряжский районный дом культуры, 12:30. Телефон для записи не указан, телефон администрации: 8(49132)2-23-83;

- Александро-Невский. Дворец культуры (ул. Советская, д. 27), 14:00. Дополнительная информация и запись на прием: 8(49158)22-3-93.

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