Грязный воздух: в мае в Рязани зашкаливали три вредных вещества

Росгидромет сообщил о результатах наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в Рязани. Пробы со стационарных постов анализировались по девяти ингредиентам. Зашкаливали три из них - сероводород, формальдегид и взвешенные вещества.

«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как высокий», - сообщили в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Самое большое превышение предельно-допустимой концентрации – в 7,4 раза – было у сероводорода в поселке Строитель. В 2,9% проб содержание этого вещества не укладывалось в норму. 8,6% проб, отобранных там же, содержали слишком много формальдегида (не более 1,4 ПДК).

На посту в центре Рязани фиксировались только превышения ПДК по взвешенным веществам, но довольно часто – в 6,9% проб.

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