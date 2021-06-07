Задержан подозреваемый в изнасиловании молодой рязанки

5 июня в Рязани изнасиловали 26-летнюю жительницу города. Сделал это молодой человек, который в тот же день познакомился с ней на улице. Напившись, он захотел овладеть девушкой против ее воли, угрожая убийством.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Против ранее судимого 33-летнего жителя Челябинска возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

Следствие добивается для предполагаемого преступника меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем по делу назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления.