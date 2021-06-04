Рязань вошла в новое «Большое Золотое кольцо России». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 июня в Санкт-Петербурге на форуме ПФЭМ губернаторы девяти областей центральной России, включая Рязанскую, подписали договор о расширении самого известного туристического маршрута для иностранцев в России. Таким образом, было исполнено поручение президента России, данное еще в 2018 году.

С 2021 года создается так называемое «Большое Золотое кольцо России», куда помимо девяти городов, рекомендованных властями для туристов из других стран с 1967 года (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир), теперь включат еще 13 - Гусь-Хрустальный, Рязань, Зарайск, Коломна, Егорьевск, Воскресенск, Волоколамск, Подольск, Кашира, Тула, Калуга, Руза и Тверь.

Во времена СССР Рязань не могла войти в «Золотое кольцо» как центр секретной оборонной промышленности, но в 1980-е годы туда предлагалось включить Касимов, где даже в советское время снималось немало кинофильмов на фоне многочисленных памятников культуры.

В 2021 году он снова не попал в маршрут, в отличие от Рязани – несмотря на повреждение или уничтожение в последние годы в областном центре большого количества старинных деревянных домов.

Ранее глава Михайловского района Владимир Сидоров заявил, что Михайлов вслед за Рязанью войдет в Золотое кольцо России. В этом сельского чиновника заверил министр культуры Рязанской области Виталий Попов (читать подробнее).

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