Беленецкий раскритиковал чиновников Рязани, пожелавших купить дорогой «Кировец»

Механизация коммунального хозяйства Рязани и обоснованность закупок новой техники -- эти вопросы обсуждались 4 июня на совещании по теме ЖКХ в правительстве Рязанской области.

Муниципалитет пожаловался, что очень остро стоит вопрос о закупке новой техники: «Есть участки, где кроме лопат ничего не осталось».

Однако областные чиновники раскритиковали некоторые заявки – например, дорогую машину «Кировец», которую город не сможет эксплуатировать непрерывно.

— Например, автовышку для обрезки деревьев в критической ситуации можно нанять, она стоит 1800 рублей в час, 10 тысяч рублей за рабочий день, — предложил активнее работать с частным бизнесом зампред областного правительства Евгений Беленецкий.

Критике подверглась также зимняя уборка снега с городских тротуаров. Чиновники признались, что о пешеходах надо думать чаще.

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