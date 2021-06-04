Названы лучшие и худшие управляющие компании Рязани по итогам 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная жилищная инспекция Рязанской области доложила правительству региона, какие управляющие компании по итогам 2020 года оказались лучшими, а какие – худшими. Это произошло во время совещания зампреда правительства Евгения Беленецкого с директорами управляющих компаний утром 4 июня. Рейтинг сложился по результатам рассмотрения жалоб рязанцев и проведенных проверок.

Положительных оценок удостоились компании «Зеленый сад – мой дом», «Вишневые сады», «Интерстройсервис», «Канищево», «Единство-сервис», «Фаворит», «Ирбис», «ЖЭУ-9», «Жилсервис», «Скопы+».

Наоборот, негативно оценили компании «Сафари-плюс», «Лидер», «Городская роща», «ПИК-комфорт», «Городская жилищная компания», «МКД-сервис-1» и «Новый стандарт».

— В ближайшие месяц-два будут приниматься не карательные меры, а рекомендательные, будет оказываться помощь, — заметил Беленецкий. — Но затем придется вмешиваться в историю, помогать людям менять УК, не выполняющие свои обязательства по договорам.

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