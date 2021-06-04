Пьяная рязанка без прав задавила мужа на его же машине

В селе Новики Спасского района 33-летняя местная жительница задавила мужа на его же машине. При этом она была сильно пьяна и водительских прав не имела, сообщили в УМВД по Рязанской области.

ДТП случилась 2 июня. Под колесами ВАЗ-21041, который на него направила супруга, оказался мужчина 1975 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

«Зафиксировано, что уровень алкоголя в организме женщины в 7 раз превышал допустимую ПДД норму», - рассказали в полиции.

Против виновницы трагедии возбудили уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»). Следователь добивается, чтобы ее поместили под стражу.