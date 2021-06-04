С 7 по 9 июня на девяти улицах Рязани будут отключать электричество

С 7 по 9 июня в Рязани произойдут очередные масштабные отключения электроэнергии. Об этом сообщает администрация города.

В первом случае пройдут работы по опиловке аварийных деревьев, в связи с чем 7 и 8 июня с 9:30 до 16:00 обесточат следующие дома:

- ул. Окская, д. с 3 по 15;

- ул. Кальная, д. 30, д. 50, д. 53, д. 63, д. 65, д. 67, д. 69, д. 73, д. 93, д. 95, д. 107, д. 117;

- ул. Касимовский переулок, д. 2, д. 2а, д. 4, д. 6, д. 9, д. 11 стр. 1;

- ул. Касимовское шоссе, д. 23 стр. 5, д. 33, д. 35а, д. 45;

- ул. Панферовский переулок, д. 1, д. 2, д. 4, д. 10, д. 14.

Кроме того, на 8 и 9 июня запланированы работы на одной из трансформаторных подстанций. В эти дни с 10:00 до 14:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. 1-я Железнодорожная, д. 24, д. 26, д. 42, д. 44, д. 46;

- ул. 1-й проезд Гагарина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9;

- ул. Татарская, д. 3, д. 4;

- ул. 2-й Осенний переулок, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8.