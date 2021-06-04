Окский заповедник обратился к властям по поводу разбитой дороги. Фото: vk.com/oksky_reserve

Администрация Окского биосферного заповедника обралась к властям с просьбой отремонтировать дорогу между селом Городковичи и поселком Брыкин Бор. Длина участка около 6 километров.

Из записи на официальной странице учреждения следует, что после неоднократных обращений в разные инстанции, в том числе к губернатору, на участке прошел ямочный ремонт, но состояние дороги это не улучшило.

«Все приезжающие жалуются: «Езда по такой дороге, как по «стиральной доске», в следующий раз подумаем, стоит ли ехать…». Ежегодно Окский заповедник посещает до 30 000 человек. Качество дороги очень влияет на количество посетителей», - говорится в записи.

Авторы своеобразного открытого письма очень надеются, что к единственному биосферному заповеднику региона, его природной жемчужине, сделают дорогу надлежащего качества.