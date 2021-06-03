В Рязани пристав отобрал и присвоил технику должника

В Рязани против сотрудника ФССП возбудили уголовное дело. Он подозревается в присвоении вверенного имущества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, 18 июня 2020 года подозреваемый арестовал у должника два телевизора и электрическую печь. При этом документы изъятия он не составил, указанную технику приставу-исполнителю, который вел исполнительное производство, не передал, а просто стал пользоваться ею самостоятельно.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области», - сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Следствие ведется Железнодорожным межрайонным отделом СК.

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