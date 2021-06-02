В составе комиссии приняли участок дороги в Рязани

Проверка качества выполненных работ в составе комиссии становится в Рязани традицией. Фото: сайт горадминистрации

В Рязани прошла комиссионная приемка участка автодороги на улице Песоченской. В состав комиссии вошли представители управления и Дирекции благоустройства города, депутатского корпуса, подрядчика и общественности.

567 метров были полностью отремонтированы в рамках заключенного двухлетнего муниципального контракта: заменено дорожное плотно со съездами, устроены тротуары, установлены остановочные павильоны, пешеходные ограждения, обустроены остановочные карманы, дорожные знаки, искусственные неровности, пешеходные переходы, уложена тактильная плитка.

В ходе приемки претензий по качеству выполненных работ не возникло. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты, то подрядчик обязан их устранить за свой счет.

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