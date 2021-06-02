Откуда в Рязани колонна патрульных машин - разъяснение полиции

Число патрульных машин впечатлило рязанцев. Фото: Instagram Rzn_Life.

В среду, 2 июня, рязанцы разместили в Instagram Rzn_Life фото колонны полицейских машин на Солотчинском шоссе. Также большое число патрульных автомобилей заметили на Муромском шоссе и на улице Советской Армии.

Представители пресс-службы регионального УМВД оперативно прокомментировали появление колонны полицейских автомобилей на улицах областного центра:

— Ничего не случилось, все хорошо. Патрульные автомобили возвращались к местам дислокации после строевого смотра техники.

А тем временем в Рязани обсуждают предложение разрешить правые повороты на запрещающий сигнал светофора. Тема всплыла сначала на заседании комитета гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры

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