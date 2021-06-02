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Общество2 июня 2021 17:33

В Рязанской области будет медленно, но верно теплеть

Осадков в ближайшие дни не ожидается
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз для Рязанской области на 3 июля и предварительный прогноз на 4-5 июля. Согласно ему, в ближайшие дни в регионе будет медленно, но верно теплеть.

Температура продолжит возвращаться к нормальным климатическим значениям. Так, в четверг прогнозируется +4…+9 ночью и +17…+22 днем, в пятницу +5…+10 и +18…+23, а в субботу +6…+11 и +19…+24 соответственно.

Осадков ни в обозначенный период не ожидается. Ветер по-прежнему будет северо-восточным и довольно сильным, но к субботе ощутимо ослабеет.