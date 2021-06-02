Захотел «Тойоту» - остался без денег: как рязанцев через мессенджеры пытаются обмануть Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время в некоторых мессенджерах, в частности WhatsApp, стали появляться сообщения о розыгрыше автомобиля Toyota среди пользователей этого приложения. Якобы в честь 80-летия компании «Тойота».

При переходе по прилагаемой ссылке появляется изображение автомобиля и комментарии людей, якобы выигравших машину. Клиент млеет. Ему предлагают перезвонить для опроса по указанному номеру.

Бот на другом конце провода задает разные вопросы, и тут связь прерывается - на счету звонящего просто кончаются деньги. Как потом выясняется, человек разговаривал с какой-то африканской страной.

История развода стара как мир. Те, кто постарше, помнят, как в 90-е годы газеты пестрели рекламой «Секс по телефону. Вы платите только за международный разговор». И номер с каких-нибудь Виргинских островов. А на самом деле вы разговаривали с девицей из соседнего района.

Но подвох не только в этом. Под видом сбора сведений, необходимых для получения «приза» мошенники выведывают персональные данные граждан, вплоть до серии и номера паспорта. А воспользоваться ими в преступных целях - плевое дело.

В то же время радует, что рязанцы на эту удочку не попались:

- По поводу розыгрыша автомобилей к нам никто не обращался, - сообщили «КП-Рязань» представители официального дилера, компании «Тойота-Центр».

Кстати, никакого 80-летия компании в этом году нет, она отметила его еще четыре года назад.

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