Власти Рязанской области начнут выездные приемы граждан в районах

Правительство Рязанской области проведет личные приемы граждан в каждом городском округе и муниципальном районе. Возобновить выезды в 2021 году поручил губернатор Николай Любимов.

Пресс-служба кабмина сообщает, что прием будут вести руководители и представители всех центральных исполнительных органов власти - министерств, главных управлений, госинспекций (их список доступен на ryazangov.ru).

Первое такое выездное мероприятие состоится 3 июня в Спасском районе. В местной администрации уточнили, что прием начнется в 15:00 в ФОК «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский, ул. Горького, д. 57). За дополнительной информацией чиновники предлагают обращаться по телефону 8 (49135) 3-36-22.