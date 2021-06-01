Любимов назвал главную задачу Рязанской области на ПМЭФ

1 июня стартовал Петербургский международный экономический форум - 2021. От Рязанской области туда направилась делегация во главе с губернатором Николаем Любимовым.

«У нас серьезные амбиции и задачи, главная из которых - привлечь в регион новых инвесторов. Предстоит большая работа, буду делиться результатами», - заявил Любимов на официальной странице в соцсетях.

С губернатором на ПМЭФ поехали заместитель Светлана Горячкина (курирует финансово-экономический блок), главы минэкономразвития и минкультуры Андрей Ворфоломеев и Виталий Попов и другие. Делегация планирует активно участвовать в дискуссионных сессиях, провести ряд деловых встреч, подписать пакет соглашений. У региона есть интересы в фармацевтике, машиностроении, пищевой и химической промышленности, а также в сфере производства строительных материалов, инженерных систем.

«Кроме того, планируется закрепить несколько предварительных договоренностей о совместной реализации проектов на территории индустриального парка «Рязанский» и в моногороде Новомичуринск», - добавили в областном правительстве.

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