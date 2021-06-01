Школу №50 в Рязани капитально отремонтируют

В Рязани капитально отремонтируют школу №50 на улице Тимакова. Уже объявлена закупка начальной ценой 42 млн рублей.

Школа получит новые окна, двери, ограждение, систему видеонаблюдения. Также в смете предусмотрена замена систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электрики. Планируется обновить входную группу, асфальтовое покрытие, кровлю, провести ремонт в помещениях и на фасаде.

Для здания 1969 года постройки это первый капитальный ремонт. Здесь учатся почти 750 детей.

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