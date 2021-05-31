До озера Ореховое рязанцев довезет автобус

Фото: admrzn.ru

В Рязани с 1 июня, когда официально откроется купальный сезон, до озера Ореховое начнет курсировать большой автобус. Другой конечной точкой маршрута традиционно станет площадь Свободы.

Расплатиться за проезд можно будет всеми доступными в любом муниципальном транспорте способами, включая льготную транспортную карту.

Пресс-служба администрации подчеркивает, что автобус низкопольный, оборудован для перевозки маломобильных групп населения.

Пляж на «Орешке» - один из четырех официальных на территории города со спасательными постами, кабинками для переодевания, туалетами и прочими атрибутами. Остальные располагаются на трех Борковских карьерах.

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