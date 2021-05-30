После нападения на ребенка в Новомичуринске отлавливают собак

Кинологи утверждают, что эти животные зла уже не причинят. Фото: сайт "Пресса".

Девять бродячих собак отловили в Новомичуринске после нападения животных на 9-летнюю девочку в парке. Через три недели, чипированные и стерилизованные, они вновь вернутся в город. Сайт «Пресса» так описывает происходящие события.

За два выезда частная организация частная контора из Сасова, с которым администрация Пронского района заключила контракт по бездомным животным, в общей сложности отловила девять собак.

Руководитель предприятия Андрей Илюшеня, кинолог с 28-летним стажем, предоставил полный видеоотчет администрации города Новомичуринска. Такой же отчет зоозащитники получили от него после того, как новомичуринских собак поселили в отдельных будках в приюте.

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