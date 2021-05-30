Рязанец Андрей Волков стал вице-чемпионом Европы по самбо

Призеры ЧЕ-2021. Волков - крайний слева. Фото: сайт чемпионата.

В весовой категории свыше 98 килограммов Андрей Волков дошел до финала, в котором уступил грузинскому спортсмену Бека Бердзенишвили. Это произошло в городе Лимассол, где 29 мая завершился чемпионат Европы по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо. Плюс к этому прошли поединки по самбо среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.

Всего за награды в разноплановых соревнованиях боролись представители 27 стран мира. Волков выступал в составе мужской сборной России на этом турнире.

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