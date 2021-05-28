Взорвавшим банкомат в рязанском супермаркете мужчинам вынесли приговор

Банкомат в супермаркете села Путятино обчистили с помощью взрывного устройства в декабре 2019 года.

В Рязанской области вынесли приговор по уголовному делу о краже денег из банкомата в селе Путятино. Перед судом предстали жители Московской области 1985 и 1986 годов рождения. Помимо кражи они обвинялись в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, так как терминал они взорвали.

Первую попытку обчистить банкомат сообщники предприняли в октябре 2019 года, но из-за сработавшей звуковой сигнализации ушли ни с чем. Через пару месяцев, в декабре, они нагрянули в супермаркет – к другому банкомату, но уже вооружившись самодельным взрывным устройством. Из поврежденного терминала преступники украли 2,3 млн рублей. Видео с камер видеонаблюдения супермаркета доступно по ссылке.

Шацкий районный суд, как сообщает его пресс-служба, признал мужчин виновными и наказал одного из них лишением свободы на 4 года, другого - на 3 года 10 месяцев в колонии общего режима. Также обоих обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей.