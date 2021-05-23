Еще 29 участков включили в список ремонта дорог в Рязанской области

В Рязанской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют еще 29 участков. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

В Рязанской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют еще 29 участков. Часть денег пойдет на устройство освещения в Ряжске.

«Это стало возможным благодаря экономии денежных средств, образовавшейся в ходе проведения конкурсных процедур», - сообщает региональный минтранс.

Некоторые из объектов, о которых идет речь, должны привести в порядок уже в 2021 году. Это, например, дорога от трассы «Каспий» к населенным пунктам Зимарово и Ряссы в Александро-Невском районе, завершить работы на которых планируется в 3-м квартале. Тот же срок определен для ремонта улиц 2-ая Линия и Западная в Рязани, улиц Циолковского и Пушкина в Спасск-Рязанском.

Обновленный список объектов нацпроекта доступен по ссылке.

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