В Рязани затеяли вечерние рейды по местам, где гуляет молодежь

В Рязани проводят вечерние рейды по местам, где гуляет молодежь. Фото: admrzn.ru

В Рязани комиссия по делам несовершеннолетних проводит рейды «по местам отдыха и досуга молодежи». Участники таких мероприятий ходят по паркам, бульварам и другим местам притяжения людей вечером и ночью.

- Профилактическая работа направлена на выявление и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних, - заявили в администрации города.

По словам чиновников, заодно рейды помогают выявить несовершеннолетних, которые в позднее время оказываются на улице без сопровождения законных представителей, и взрослых, якобы имеющих на них дурное влияние.

Так, 21 мая подобное мероприятие состоялось на бульвары Победы (Московское шоссе). Правонарушений в итоге не выявили.

Фото: admrzn.ru

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