В Рязанской области распределили еще 750 млн рублей на дороги

В Рязанской области распределили еще 750 млн рублей на ремонт и содержание местных дорог. Изменения в бюджет на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов одобрили в региональном парламенте.

В списке получателей субсидий по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» Милославский и Спасский районы, города Рязань, Касимов, Сасово и Скопин. Большая часть сумма (620 млн рублей) досталась Рязани, остальная распределилась так:

- Милославский район - 832 066;

- Спасский район - 5 833 830;

- Касимов - 60 322 000;

- Сасово - 167 785 113.

Кроме того, Рязани получит 10 млн рублей на модернизацию светофорных объектов.

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