В Рязанской области отремонтируют больше 23 км дороги между райцентрами

Фото: mintrans.ryazangov.ru

Дорогу в Рязанской области, соединяющую райцентры Ермишь и Кадом, в 2021 году отремонтируют на протяжении более 23 километров. Работы на целом ряде участков (см. схему) в самом разгаре.

По данным регионального минтранса, в Кадомском районе полностью уложили основание так называемым методом холодного ресайклинга, продолжается устройство нижнего слоя покрытия. Предстоит уложить верхний слой, сделать дорожную инфраструктуру.

В Ермишинском районе идут подготовительные работы. Там приступили к усилению дорожного основания.

Подрядчиком на обоих участках является «Рязаньавтодор». Срок окончания работ по договору – до 30 сентября 2021 года. Общая стоимость почти 300 млн рублей.