В Рязани выпала из окна и погибла девочка 13 лет

16 мая на улице Бирюзова произошла трагедия с 13-летней рязанкой. Девочка выпала из окна на восьмом этаже жилого дома и получила травмы, от которых умерла еще до приезда скорой помощи.

Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе регионального СУ СКР, Московским МСО проводится проверка по факту гибели несовершеннолетней. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

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