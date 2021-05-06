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Происшествия6 мая 2021 14:52

Под Рязанью горела пластилиновая фабрика

Особенно сильно пострадала производственная часть. Названа предварительная причина пожара
Александр КАРАВАЕВАлександр КАРАВАЕВ
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Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

Вечером 5 мая начался пожар на пластилиновой фабрике в поселке Мурмино под Рязанью. Сигнал о возгорании в одном из цехов, расположенных на первом этаже здания, поступил около половины восьмого вечера.

Для борьбы с огнем выезжало 9 пожарных расчетов, но ликвидировать возгорание удалось только за полночь. Первый (производственный) этаж пострадал сильно, второй (офисный) повреждений почти не получил.

Как сообщает сайт издательства «Пресса» со ссылкой на администрацию Рязанского района, предварительно причиной ЧП называют неисправность электрооборудования или проводки. Окончательный вердикт вынесут эксперты.

ЧП