Под Рязанью горела пластилиновая фабрика

Фото: ryazpressa.ru

Вечером 5 мая начался пожар на пластилиновой фабрике в поселке Мурмино под Рязанью. Сигнал о возгорании в одном из цехов, расположенных на первом этаже здания, поступил около половины восьмого вечера.

Для борьбы с огнем выезжало 9 пожарных расчетов, но ликвидировать возгорание удалось только за полночь. Первый (производственный) этаж пострадал сильно, второй (офисный) повреждений почти не получил.

Как сообщает сайт издательства «Пресса» со ссылкой на администрацию Рязанского района, предварительно причиной ЧП называют неисправность электрооборудования или проводки. Окончательный вердикт вынесут эксперты.