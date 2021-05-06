В Рязани от выехавшей на тротуар «Приоры» пострадали два пешехода

5 мая на улице Станкозаводской в Рязани неизвестный на автомобиле «Лада Приора» устроил серьезное ДТП. Он выехал тротуар, сбил пешехода, затем врезался в Toyota Camry, которую отбросило на другого пешехода и припаркованный рядом автомобиль Mazda CX5.

Случилось это напротив дома №27 в 15:55. В результате ДТП оба пешехода – 1959 и 1963 годов рождения – обращались за медицинской помощью.

Как сообщили «КП-Рязань» в областной ГИБДД, полиция проводит проверку по факту инцидента и разыскивает виновника ДТП, который в итоге скрылся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!