В Рязани обнародовали обновленный маршрут троллейбуса №2

Администрация Рязани обнародовала обновленный маршрут троллейбуса №2. Его конечные остановки теперь не «Октябрьский городок – Депо №3», а «Вокзал Рязань-2 – Шереметьево».

При движении от вокзала «Рязань-2» «двойки» будут следовать по улице Вокзальной через «Рязань-1», далее по Первомайскому проспекту, улице Маяковского, площади Мичурина, улицам Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе, улице Советской Армии и, наконец, Новоселов.

Изменения в скором времени внесут в реестр маршрутов регулярных перевозок. Ранее прозвучала информация, что троллейбусы №2 могут вернуться на улицы города в мае.

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