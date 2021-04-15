Администрация Рязани ответила на просьбы горожан отключить отопление

Отопление в Рязани начнут отключать после пятидневного периода со среднесуточной температурой +8 градусов, ответили чиновники на массовые жалобы горожан.

«До настоящего времени в Рязани такого значения еще не достигнуто»,

Городские власти оперируют действующими нормами, которые, кстати, сами соблюдают не всегда. Притом уже были случаи, когда решение принималось исходя из благоприятного прогноза погоды.

Отметим, что +8 градусов среднесуточная температура превышает с 12 апреля. Уже несколько дней в Рязани значительно теплее климатической нормы.