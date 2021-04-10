В Рязани столкнулись KIА и машина скорой помощи

В субботу, 10 апреля, на пересечении Ряжского шоссе и Южной окружной дороги столкнулись автомобиль такси KIA и машина скорой помощи. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Фото с места ДТП появилось в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Авария произошла приблизительно в 18:20. По предварительной информации, УАЗ скорой помощи ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами.

В результате столкновения 46-летний фельдшер получил травмы. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия уточняются.

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