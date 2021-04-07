«Годик придется потерпеть»: в Солотче из-за расчистки реки запретят купаться

Во время расчистки русла реки Солотча у одноименного поселка будет запрещено купаться. Фото: vk.com/ryazanoblast

Во время расчистки русла реки Солотча у одноименного поселка будет запрещено купаться. Основной этап работ пройдет в 2021-2022 годах. Об этом министр природопользования Александр Новиков сообщил во время публичного отчета 7 апреля.

«Работы будут проводиться дноуглубительные с помощью земснаряда, будет использоваться специализированная техника с ковшами и насосами. Это повысит концентрацию взвешенных частиц в воде. Я думаю, администрация и МЧС определят альтернативные места купания» - сказал Александр Новиков.

«Годик придется потерпеть», - добавил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Филиппов.

По словам Новикова, общая стоимость проекта – 125 млн рублей. В него входит извлечение 138 тыс. куб. м. донных отложений на участке реки протяженностью 3 км и расчистка растительности в прибрежной полосе.