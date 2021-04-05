Без электричества окажутся 6 апреля жители восьми домов Рязани

Шесть часов некоторые жители Рязани посидят без электричества.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В течение шести часов жители восьми домов Рязани останутся без электроэнергии во вторник, 6 апреля. Администрация областного центра предупреждает: с 9.00 до 15.00 МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии электропередач.
Поэтому жители не смогут полноценно воспользоваться всеми благами цивилизации по следующим адресам:
- улица Фурманова, д. 13, д. 58, д. 66, д. 68, д. 60 Н2;
- улица Свободы, д. 11, д. 11 стр. 1;
- улица Грибоедова, д. 50а.
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