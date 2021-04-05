Без электричества окажутся 6 апреля жители восьми домов Рязани

Шесть часов некоторые жители Рязани посидят без электричества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение шести часов жители восьми домов Рязани останутся без электроэнергии во вторник, 6 апреля. Администрация областного центра предупреждает: с 9.00 до 15.00 МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии электропередач.

Поэтому жители не смогут полноценно воспользоваться всеми благами цивилизации по следующим адресам:

- улица Фурманова, д. 13, д. 58, д. 66, д. 68, д. 60 Н2;

- улица Свободы, д. 11, д. 11 стр. 1;

- улица Грибоедова, д. 50а.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!