В Рязани пройдет рейд по проверке такси

На 2 апреля в Рязани запланирован рейд по проверке такси. Проведет его Госавтоинспекция совместно с областным минтрансом.
«Особое внимание будет уделено наличию разрешений на деятельность такси, необходимой информации для пассажиров и документов в салоне транспортных средств», - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Также проверяющие обратят внимание на наличие визуальных атрибутов такси.
Как сообщили ранее в минтрансе, в марте прошло восемь таких рейдов. Больше всего нарушений, а именно 11, было у водителей-партнеров «Яндекс.Такси».
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