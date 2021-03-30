Съемочная группа Караулова познакомилась с убитыми дорогами Рязани

На улице Юбилейной и дорога, и тротуар запущены донельзя.

Съемочная группа, работающая для ютуб-канала журналиста и блогера Андрея Караулова, находится в Рязани. В первый день своей поездки гости из столицы познакомились с убитыми дорогами города.

Проехав по Народному бульвару, улице Юбилейной и ряду других улиц, заехав в Семчино – в район конечной остановки общественного транспорта – журналисты были шокированы состоянием дорожной сети. Заглянув в несколько случайных дворов, от некоторых из них съемочная группа также пришла в ужас. Местные жители с охотой поделились проблемами, которые им доставляет запущенность в сфере благоустройства.

Также со съемочной группой пообщались автомобилисты, общественные активисты, пассажиры городского транспорта. Все опрошенные имеют множество претензий к городским властям.

Подробный репортаж читайте в одном из наших следующих материалов.

Дорога на улице Семчинской, куда приходит общественный транспорт, - золотая жила для шиномонтажа.