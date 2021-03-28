Рязанец возмутился ремонтом здания полиции на улице Дзержинского

На здании по адресу Дзержинского, 58 монтируют вентилируемый фасад.

Ремонт дома №58 на улице Дзержинского в Рязани стал предметом обсуждения с соцсетях. Там монтируют вентилируемый фасад, который полностью изменит внешний вид здания (по мнению многих, не лучшую сторону). Пост возмущения появился в сообществе RZN LIFE.

«Уродуют историческое красивое здание на остановке «Стройкова», разве такой вандализм не надо согласовывать с архитекторами?», - возмутился рязанец.

Эстетичность вентилируемых фасадов в «бюджетном» исполнении, тем более на старых домах, действительно вызывает большие сомнения. Практическая их польза тоже весьма спорна.

Тем не менее, в перечнях объектов культурного наследия на сайте госинспекции указанное здание не значится, то есть охранного статуса не имеет. По данным из открытых источников, оно построено 1953 году. Ныне там располагается управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Рязанской области.

Ремонт полностью изменит внешний вид здания (по мнению многих, не лучшую сторону).

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