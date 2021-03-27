Фигуристка Александра Трусова поразила своим взлетом весь мир

Уроженка Рязани Александра Трусова поразила своим взлетом весь мир. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Российские фигуристки в Стокгольме заняли весь пьедестал после произвольной программы. Золотая медаль досталась Анне Щербаковой, «серебро» у Елизаветы Туктамышевой, а «бронзу» с достойным удивления результатом получила уроженка Рязани Александра Трусова.

Да, наша фигуристка провалила короткую программу и была двенадцатой. Но Трусова пошла ва-банк и максимально насытила произвольную программу сложнейшими прыжками: пять четверных были Сашей заявлены - флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц в каскаде с тройным тулупом, а также тулуп. Спортсменка и ее наставник – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко – бросили вызов судьбе, в прямом смысле этого слова.

Прокат Александры Трусовой оценили в 152,38 балла.

Наша фигуристка, продолжающая удивлять весь мир своими феноменальными способностями и теперь уже на взрослом уровне получившая-таки «бронзу» Чемпионата мира в Стокгольме, сама осталась недовольна своими прокатами. По словам Трусовой, на ведущий план для нее вышла чистота исполнения элементов, а баллы оказались не так уж и важны.

По мнению фигуристки, в программе на таком уровне должны быть четверные прыжки, и в ее выступлениях они есть всегда. По словам Трусовой, ее цель заключается в том, чтобы выполнить пять четверных прыжков.

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