Идет монтаж мобильной установки. Фото: соцсети.

В промзоне Касимова монтируют асфальтосмесительную установку. Мы связались с главным оппонентом горадминистрации Дмитрием Детиновым и попросили разъяснить обстановку.

- В прошлом году дороги ремонтировали шиловские подрядчики - следовательно, асфальт возили оттуда. Поэтому через четыре месяца дорог просто не стало из-за того, что укладывали остывший асфальт, - пояснил блогер. - То, что асфальт будет изготавливаться в Касимове - это большой плюс, но касимовцы уже никому не верят.

Тем временем местные жители планируют собрать подписи против строительства установки и обратиться за разъяснениями к главе города. По их словам, о строительстве установки и возможных последствиях, связанных с ее работой, жителей окрестных домов не проинформировали.

Ранее планировали разместить в деревне Клетино, однако позднее начали искать другое место - на выбранной территории проходит газовая магистраль

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