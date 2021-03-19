Газоанализаторы рязанских активистов вызывают вопросы у Роспотребнадзора

Роспотребнадзор заинтересовался газоанализаторами рязанской общественной организации «Дышим чистым». Оказалось, что приборы ГАНК-4, которыми активисты измеряют состояние воздуха, не соответствуют необходимым нормативам и могут допускать существенную погрешность.

Согласно постановлению Федеральной службы Роспортебнадзора № 10-1ФЦ/3780 от 26.09.2007 года, газоанализаторы универсального назначения (ГАНК-4, «Колион» и т.п.) не могут использоваться для проведения надзорной измерительной деятельности.

Результаты, полученные с использованием данных приборов, нельзя считать достоверными, поскольку калибровка происходит только по одному компоненту из целого ряда, которые могут им определяться. Таким образом, газоанализатор, контролируя многокомпонентную смесь, которой собственно и является атмосферный воздух, выдает суммарный результат без подразделения на конкретные вещества. Из-за этого результаты, полученные с использованием вышеуказанных приборов для измерения состояния воздуха, могут оказаться многократно завышенными.

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