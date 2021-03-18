МХК «Рязань-ВДВ» победил «Брянск» в третьем по счету матче плей-офф

Плей-офф - это жаркие схватки. Фото: Павел АВЕРИН

Свой третий по счету матч серии плей-офф МХК «Рязань-ВДВ» проводил в Брянске и одолел соперников в серии буллитов 4:5.

Первый же бросок по воротам Владимира Архангельского достиг цели – Максим Ерофеев реализовал большинство. Так же поступил Данил Глухих – брянцы были в меньшинстве. Под занавес первой трети Никита Анисимов вывел хозяев вперед.

Лишь в третьем периоде зрители увидели град шайб. Максим Назаров счет сравнял, а его тезка Седов вывел «десантников» вперед. Но интрига сохранялась: Арсений Блохин делает 3:3, Леонид Пасманник – 4:3. А за три минуты до сирены брянец Павел Морозов отправляет команды в овертайм, где голов зрители не увидели.

Лишь в серии буллитов, в которой ворота «десантников» защищали и Архангельский, и Шалойко, Сергей Александров поставил победную точку 4:5.

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