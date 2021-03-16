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Общество16 марта 2021 16:17

Средь бела дня в Рязани ограбили школьника

На некоторое время преступник залег на дно в Ряжске, но потом попался
Антон КОНОВАЛОВ
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На одной из улиц Рязани средь бела дня ограбили шестиклассника. Как сообщает полиция, случилось это в Московском районе города, когда 12-летний мальчик возвращался с занятий.

Придя домой, ребенок рассказал маме, что к нему подбежал незнакомец, выхватил из рук телефон и скрылся. К счастью, внешность грабителя он запомнил. Им оказался 23-летний рязанец, прежде судимый за кражи и угон.

Совершив очередное преступление, рецидивист залег на дно в Ряжске, не выходя на связь с родными и друзьями. Он планировал уехать в Тамбов, но перед этим ненадолго вернулся в Рязань, где его и встретили оперативники. Похищенный телефон был при задержанном.

Против молодого человека возбудили уголовное дело о грабеже.