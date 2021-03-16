Еще одно рязанское мясное предприятие оказалось «фантомным»

Поставка 53 тонн охлажденной говядины из Ряжска Рязанской области в Москву заинтересовала Россельхознадзор. Внимание привлек тот факт, что в системе «Меркурий» нет ветеринарно-сопроводительных документов на эту продукцию - только запись о сырье.
Изготовителем значилось ООО «Агрос». В ходе поверки выяснилось, что это «фантомное» предприятие: оно фактически не осуществляет деятельность по производству говядины, а бумаги на сырье оформлял человек, который даже там не трудоустроен.
Чтобы разобраться в этой махинации и перекрыть канал для продукции неизвестного происхождения, Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям поделился информацией с правоохранительными органами и столичными коллегами.
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