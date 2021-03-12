В ближайшие дни в Рязани станет гораздо теплее

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз на 13-15 марта. Аномальные морозы отступят, и в воскресенье-понедельник дневная температура ниже нуля не опустится.

В ночь на субботу все еще будет достаточно холодно, по области -14…-9 (местами до -17), однако днем уже -4…+1. В течение суток ожидаются небольшие осадки.

14 марта ночью -6…-1, днем +1…+6. Без осадков вновь не обойдется. На дорогах сохранится гололедица.

15-го числа оттепель продолжится. Ночью -3…+2, днем 0…+5. Осадки предварительный прогноз сулит небольшие и лишь местами.

Ветер на протяжении трех дней юго-западный и южный, весьма ощутимый: 6-11 м/с, местами до 17 м/с.