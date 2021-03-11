В торговых центрах Рязани прошли рейды с участием Роспотребнадзора.

11 марта сотрудники Роспотребнадзора прошлись по торговым центрам Рязани. Цель рейда – посмотреть, как в областном центре соблюдаются санитарные нормы в связи с коронавирусом, на всех ли продавцах маски, все ли в перчатках.

«Специалисты особое внимание обращали на то, имеются ли маски и перчатки у продавцов, доступны ли средства для дезинфекции рук, обеспечивается ли безопасная дистанция, нанесены ли специальные разметки», - говорится в сообщении опергруппы.

По итогам рейда Роспотребнадзор возбудил несколько дел об административных правонарушениях.

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