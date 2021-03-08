Новая установка очистки стоков в Рязани обойдется в 2,9 млрд

Для Рязанской нефтеперерабатывающей компании разработают инвестиционную программу в сфере водоотведения. Согласно техническому заданию, которое утвердила администрация города, туда включат мероприятие стоимостью почти в 2,9 млрд рублей.

Речь идет о строительстве с 2022 по 2025 годы установки термической сушки осадков биологической очистки стоков. Исходя из обоснования, это нужно, чтобы обеспечить соблюдение экологических требований по обращению с отходами.

Установку построят в районе действующего шламонакопителя «Балка «Поленское».

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