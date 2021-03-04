Жители рязанской деревни Клетино вышли против асфальтового производства

Противники асфальтового производства говорят, что воздух в деревне Клетино и без того отравляет так называемая углеварня. Фото: vk.com/livekasimov, Анна Прокофьева

Жители деревни Клетино Касимовского района выступили против асфальтового производства, которое планируется разместить в населенном пункте. Люди считают, это значительно ухудшит качество воздуха. Чтобы выразить свою позицию, они вышли на улицу с лозунгами «Нет заводу!».

Местные власти уже отреагировали:

- Это не завод, а мобильная установка для производства асфальтобетонной смеси, не содержащей битума. Ее установила белорусская фирма, выигравшая торги на ремонт 24 километров дорог, - заявил издательству «Пресса» глава администрации Касимовского района Герман Боков.

По его словам, ремонт будет вестись «по немецкой технологии». Что же касается безопасности производственного объекта, Боков заверил, что если предстоящая экологическая экспертиза покажет нарушения, то установка работать не будет.

Жители деревни при этом сомневаются и в законности размещения такого объекта в границах населенного пункта, и в его временности. Они отмечают, что изготовление асфальта сопряжено с выбросом опасных для организма канцерогенных веществ.

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