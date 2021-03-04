Молодая рязанка обвиняется в похищении ребенка

25-летняя жительница города Сасово Рязанской области обвиняется в похищении ребенка. Серьезными проблемами может для нее обернуться попытка проучить обидчика своего 12-летнего племянника.

Девушка знала, что ее родственнику докучает сосед – мальчик 13 лет, и решила вмешаться. Правда, чтобы повлиять на ситуацию, она выбрала необычный, незаконный и довольно жестокий способ. Однажды «защитница» заставила задиру сесть в машину, стала угрожать, что отвезет в лес, привяжет к дереву и бросит, а затем отвезла в безлюдное место, позволила племяннику его избить и отправила домой пешком, но через пару минут все-таки отвезла к дому.

Свою вину в преступлении, которое предусмотрено пунктом «д» части 2 статьи 126 УК РФ, обвиняемая признала полностью. Уголовное дело направлено в суд.